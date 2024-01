Isabela Merced ist in The Last of Us Staffel 2 als Dina zu sehen

HQ

HBO und PlayStation Productions kündigten an, dass The Last of Us Staffel 2 Kaitlyn Dever als Abby am Dienstag und Young Mazino als Jesse haben wird, also habe ich die Theorie aufgestellt, dass wir heute von Dina hören würden. Das war richtig.

Die beiden Unternehmen bestätigen in einer Pressemitteilung, dass Isabela Merced (Transformers: The Last Knight und Sicario: Day of the Soldado) Dina in Staffel 2 von The Last of Us spielen wird, wenn diese im Jahr 2025 erscheint. Dies bestätigt im Grunde auch, dass die Dreharbeiten in wenigen Wochen beginnen werden, also bezweifle ich, dass dies die letzten Casting-Neuigkeiten sind, von denen wir hören werden.