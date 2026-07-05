Isaac del Toro gewinnt seine erste Tour-de-France-Etappe mit großer Unterstützung seines Teamkollegen Tadej Pogacar

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Schon am zweiten Tag hat die Tour de France in Barcelona ein wirklich denkwürdiges Ende gebracht, als Isaac del Toro seinen ersten Tour-Etappensieg errang, unterstützt von seinem Teamkollegen aus den VAE Emirates, Tadej Pogacar, der ihm den Sieg praktisch "geschenkt" hatte, während Pogacar Zweiter wurde. Jonas Vingegaard vom Team Visma wurde Vierter und führt nach dem Sieg im Zeitfahren am Samstag weiterhin die Gesamtwertung an; heute belegte er das Ziel hinter Remco Evenepoel von Red Bull Hora Hansgrohe.

Trotz eines Reifenschadens und einem Verlust von zweieinhalb Minuten am Ende der Abfahrt zum Anstieg zu Alto de Bègues konnte der 22-jährige Isacc Del Toro mitten in der Etappe wieder ins Peloton zurückkehren und auf dem letzten Kilometer zur Côte du Château de Montjuïc zurückkehren, und sein Teamkollege Pogacar half ihm, ihn gegen die Versuche von Vingegaard zu verteidigen. die hinter dem VAE-Duo den dritten Platz belegten.

"Du kannst nicht glauben, wie es sich jetzt für mich anfühlt, besonders für mein Land. Alles, was passiert, ist wirklich verrückt", sagte Del Toro nach dem Rennen über Cycling Weekly. "Wir haben vorhergesagt, dass das passieren kann. Am oberen Ende des Anstiegs konnte ich nicht in der Spitzenposition sein, aber dann konnte ich Skjelmose zurückholen. Wir haben einen Plan für Tadej gemacht und ich habe ihn gemacht. Aber am Ende war der Abstand größer, also bin ich einfach mit dem Fluss bis zur Ziellinie gegangen."

Die dritte Etappe am Montag findet weiterhin in Spanien statt, in den Pyrenäen... aber sie könnte wegen Waldbränden abgesagt werden.