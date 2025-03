Irvings Hund in Severance spielt auch in Succession mit

HQ

Obwohl wir ihn nicht oft zu sehen bekommen, hatten wir in der neuesten Folge von Severance eine gute Bildschirmzeit mit Radar, Irvings Hund, der ihm Gesellschaft leistet, wenn er nicht gerade Zahlen in eine Schachtel in MDR wirft.

Wenn Sie ein Fan von Premium-TV sind, erkennen Sie Radar vielleicht wieder, da er auch in der HBO-Serie Succession zu sehen war, in der er Mondale, den hündischen Begleiter von Tom Wambsgans und Shiv Roy, gespielt von Matthew McFadyen und Sarah Snook, spielte. Mondale scheint die meiste Zeit in einem Käfig zu verbringen, der für einen Hund seiner Größe viel zu klein ist, aber er sieht nicht allzu beunruhigt aus.

Das zeigt nur die schauspielerischen Fähigkeiten von Ditto, dem Hund, der beide Tiere spielt. In einem Interview Anfang des Jahres sprach Sarah Snook über die Zusammenarbeit mit Ditto und sagte, er sei "ein süßer, süßer Welpe".

Vielleicht sehen wir Ditto bald wieder auf unseren Bildschirmen, in einer weiteren Dramaserie mit großem Budget. Wenn das Weiß um seine Schnauze ein Hinweis darauf ist, könnte es für Ditto bald an der Zeit sein, in den Ruhestand zu gehen, nachdem er durch seine Auftritte mehr als seinen Anteil an Spielzeug und Leckereien verdient hat.

