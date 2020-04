Iron Man VR ebenfalls ohne neuen Veröffentlichungstermin verschoben

The Last of Us: Part II und Iron Man VR sind einander wie Schatten gefolgt. Beide sollten zunächst im Februar veröffentlicht werden, bevor Sony beides auf den Mai verschob. Daher ist es kein Wunder, dass es auch beim VR-Superheldenspiel Neuigkeiten gibt, nachdem am gestrigen Abend eines der wichtigsten Spiele des Jahres verschoben wurde. Iron Man VR wurde sogar aus ungefähr den gleichen Gründen (die schwierigen Herausforderungen bei der Entwicklung und Logistikprobleme während der aktuellen Pandemie) auf unbestimmte Zeit verschoben. Das bedeutet wahrscheinlich, dass die Zeit zwischen der Ankündigung eines neuen Startdatums und der tatsächlichen Veröffentlichung selbst verhältnismäßig kurz ausfallen wird. Schade, aber schauen wir mal.