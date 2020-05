Iron Man VR düst Anfang Juli auf PSVR

Im vergangenen Monat hat Sony vielen Fans das Herz gebrochen, als sie uns mitteilten, dass The Last of Us: Part II (und Marvels Iron Man VR) auf unbestimmte Zeit verschoben wurden. Mittlerweile haben wir ein neues Datum für das kommende Spiel von Naughty Dog bekommen, doch unterwegs muss dabei irgendwie das PSVR-Spiel verlorengegangen sein. Zum Glück hat sich der Publisher noch einmal daran erinnert und nun Nägel mit Köpfen gemacht. Der offizielle Twitter-Account von Playstation meldet erfreut, dass Iron Man VR am 3. Juli auf der PS4 seine Schubdüsen umschnallt und böse Jungs bekämpft.