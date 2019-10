Iron Man VR auf Februar 2020 verschoben

Als Camouflaj und Sony im März Iron Man VR für die Playstation VR enthüllten, sah der ursprüngliche Plan so aus, dass das Spiel noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollte. Doch obwohl die letzte State-of-Play-Sendung einige spannende Beiträge für das VR-Publikum bot, fehlte das Actionspiel dort... In einem neuen Trailer bestätigen Entwickler und Publisher nun die Verschiebung des Titels auf den 28. Februar 2020. Um einige Fans hoffentlich über den Verzug hinwegzutrösten, gibt das neue Video ein paar Einblicke in die Geschichte preis.

You watching Werben