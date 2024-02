Iron Maiden besucht Dead by Daylight für begrenzte Zeit

HQ

Es ist nicht nur ein neues Kapitel, das für Dead by Daylight auf dem Weg ist. Für eine begrenzte Zeit wird die Hardrock-Band Iron Maiden dem Spiel einen Besuch abstatten. Wir reden hier nicht von großen Änderungen an sich, sondern eher von einem neuen Startbildschirm und einigen alternativen Looks. Eddie taucht in verschiedenen Verkleidungen verschiedener Killer auf, wenn du also ein echter Fan des Spiels und der Band bist, kannst du dich vielleicht selbst motivieren, einen kleinen Cent auszugeben, um es allen zu zeigen.