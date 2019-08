Iron Harvest erntet frühestens im September 2020 Mechs

Auf der Gamescom Opening Night Live haben wir von Entwickler King Art Games und dem Publisher Deep Silver einen Veröffentlichungstermin von Iron Harvest bekommen. Ursprünglich sollte der Titel noch dieses Jahr erscheinen, doch ohne Angabe von Gründen wurde das Datum ein knappes Jahr nach hinten verschoben. Fans sollen wohl schon jetzt fest damit rechnen dürfen, das Spiel am 1. September 2020 zu spielen - mal schauen, ob das am Ende wirklich stimmt. Das Echtzeitstrategiespiel hat auf der Messe einen brandneuen Trailer erhalten, der die Vorfreude für echte Fans wohl noch ein bisschen stärker strapaziert. Falls ihr in Köln seid, dürft ihr das Spiel noch bis zum 24. August in Hallo 9 bei Deep Silver & Friends ausprobieren. Veröffentlicht wird auf PC, PS4 und Xbox One.

