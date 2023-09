Iron Gate zeigt weitere Inhalte aus der kommenden Valheim-Erweiterung Ashlands

HQ

Valheim wächst weiter, wenn auch hinter verschlossenen Türen. Die kommende große Erweiterung Ashlands ist noch ein paar Monate entfernt, aber da der Sommer hinter uns liegt und wir das Mini-Update Hildirs Bitte noch frisch im Kopf haben, nutzt Iron Gate nun die Gelegenheit, uns ein paar weitere Informationen über die neuen Schrecken zu geben, die uns erwarten. Insbesondere werden wir mit Bildern von zwei Kreaturen verwöhnt, denen wir in den Aschlanden begegnen können, der Knochenemawschlange und etwas, das sie die Verkohlten nennen - das Äquivalent des neuen Gebiets zu den monströsen Grauzwergen des Schwarzwaldes.

Beim letzten Mal haben wir uns sehr auf die Landschaft und das Gelände konzentriert - und seitdem haben wir auch ein weiteres Landschaftsbild in den sozialen Medien gezeigt - also dachten wir uns, dass wir uns dieses Mal stattdessen noch einmal die Bewohner der Ashlands ansehen. Wie wir schon oft gesagt haben, ist die Spieleentwicklung ein iterativer Prozess und die Dinge ändern sich oft im Laufe der Zeit. Zum Beispiel haben wir der Knochenschlange, die in den Meeren rund um das Biom lebt, ein neues Aussehen gegeben. Halten Sie beim Segeln Ausschau nach den scharfen Stacheln!

Wir hatten auch das Gefühl, dass es an einer Art von Feind mangelte. Wenn wir Inspiration brauchen, blicken wir oft auf den Schwarzwald zurück, und dieses Mal war es nicht anders. Indem wir einige Aspekte von den Grauzwergen übernommen haben, haben wir diese Unterkategorie der Verkohlten hinzugefügt, die derzeit einen ziemlich großen Teil der Aschlandbevölkerung ausmachen.

