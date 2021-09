Iron Gate Studio ist zufrieden, dass Thor mit dem Obliterator in Valheim Dinge zerstört

HQ

Letzte Woche hat Iron Gate Studio dem Survival-Spiel Valheim ein neues Update zur Verfügung gestellt. Hearth & Home bringt neue Bauoptionen, Funktionen und Inhalte in das Crafting-Game, darunter auch ein Werkzeug namens Obliterator, das sich ideal zum Zerstören von gesammelten Gegenständen eignet. Wir haben uns mit dem Lead Designer Robin Ayre und der Community-Managerin Lisa Kolfjord über die Neuerungen unterhalten und dabei erfahren, dass das Team von den Wünschen und Vorstellungen der vielen Spieler überrascht war.

"Wir bekommen im Discord-Kanal und überall viele Vorschläge [...], aber vieles von dem, was Hearth & Home ist, sind letztlich [Inhalte], die wir [eigentlich] vor dem Early Access veröffentlichen wollten. Jetzt haben wir die Chance, all diese Dinge [nachzureichen]", sagte Ayre. "Der Obliterator ist [zum Beispiel] etwas, wonach die Leute häufig fragten."

Kolfjord mischte sich ein: "Ich denke, inhaltlich haben wir viel [von dem umgesetzt], was auf Spieler-Feedback basiert: [Karteninformationen lassen sich] mit Freunden teilen, [ihr könnt die Kreatur] Lox reiten, [habt] den Obliterator und auch einige andere Dinge, nach denen die Leute so lange gefragt haben. Und wir haben auch viel ausbalanciert, um [Valheim näher] an unsere Vision zu heranzubringen."

"Wir hätten nie gedacht, dass wir im Spiel einen Obliterator brauchen würden", sagte Ayre später. "Aber da die Leute gerne so viele Dinge horten - und übrigens, es ist nicht in Ordnung, die Ozeane zu verschmutzen - mussten wir handeln. Wir mussten aktiv werden und den Obliterator erschaffen, mit der schönen [Einbindung] von Thor, der [...] Dinge für euch auslöscht, was schön ist. Aber ja, die [Möglichkeit, Standortdaten zu teilen,] ist etwas, das wir [bereits früher] diskutiert haben. Viele der Vorschläge, die wir bekommen, sind hauptsächlich Sachen, die wir letztes Jahr besprochen haben [...] und deshalb fließt einiges davon irgendwann ins Spiel ein. Aber viele Dinge balancieren wir gerade jetzt nach dem Patch aus, was auch nur mit dem Community-Feedback [möglich ist]."

Das vollständige Interview mit Ayre und Kolfjord könnt ihr euch unten ansehen. Wir sprechen mit den Entwickler auch über Valheims Aufstieg zum Erfolg und was die Zukunft für das Spiel bereithält.