Iron Galaxy Studios schließen Produktion von Killer Instinct 2 nicht aus

Killer Instinct ist ein überraschend gutes Kampfspiel, das sich einem cleveren Free-to-Play-Design mit temporär verfügbaren Charakteren verschreibt. Der Titel konnte schon auf einigen EVO-Turnieren begeistern und es gab einige nette Gastauftritte, beispielsweise vom Gebieter (Halo 2), Rash (Battletoads) und General Raam (Gears of War). Trotzdem haben wir noch nichts von einer Fortsetzung gehört und die letzten frischen Inhalte wurden 2016 veröffentlicht.

Laut einem neuen Interview mit dem Entwickler Iron Galaxy Studios bei Segmentnext könnte sich das Team durchaus vorstellen, einen Nachfolger zu erarbeiten. General Manager Shekhar Dhupelia erklärte im Gespräch:

"Wir haben es geliebt, an Killer Instinct zu arbeiten. Wir hatten eine großartige Zeit, diese Community zu unterstützen. In den sozialen Medien bitten sie uns immer noch jeden Tag darum, diese Erfahrung zu aktualisieren und wir schätzen die anhaltende Begeisterung sehr. Wie jede andere Gelegenheit, die sich uns bietet, würden wir auch [Killer Instinct] in Betracht ziehen."

Derzeit arbeitet Iron Galaxy Studios jedoch an einer neuen IP für Playstation 5 und Xbox Series, die sie uns noch dieses Jahr näher vorstellen wollen.