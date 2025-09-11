Irland signalisiert möglichen Rückzug aus dem Eurovision Song Contest 2026 wegen israelischer Beteiligung

HQ

Hier in Spanien haben wir die Nachricht erhalten, dass unser Land möglicherweise nicht am Eurovision Song Contest teilnehmen wird, wenn Israel es tut. Nun wurde bekannt gegeben, dass Irland auch den Eurovision Song Contest im nächsten Jahr auslassen könnte, wenn Israel teilnehmen darf, teilte der nationale Sender RTE mit. Die Entscheidung spiegelt das wachsende Unbehagen über die humanitäre Lage in Gaza wider, die die Schlagzeilen beherrscht und Debatten unter den Mitgliedern der Europäischen Rundfunkunion ausgelöst hat. RTE betonte, dass eine Teilnahme während der anhaltenden Krise "skrupellos" wäre, und äußerte Bedenken hinsichtlich des Zugangs der Presse und der Sicherheit von Journalisten. Irland hat eine lange Eurovisionsgeschichte, aber im Moment steht die Entscheidung noch aus, da die EBU ihre Mitglieder konsultiert. Was denken Sie über die Situation?