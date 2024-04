Irgendwie sind die Automaten zu Helldivers II zurückgekehrt

HQ

Kürzlich schien es, als hätte Joel uns endlich einen richtigen Sieg in Helldivers II beschert, als uns von den glorreichen Anführern der Supererde mitgeteilt wurde, dass die Bedrohung durch die Automaten ein für alle Mal ausgerottet sei.

Wir wussten jedoch alle, dass dies einfach zu schön war, um wahr zu sein, und jetzt sind die Bots mit aller Macht zurück. "Wie schon immer vermutet, war die vorherige Bot-Truppe nur eine Avantgarde", heißt es in einem Beitrag auf der X/Twitter-Seite von Helldivers II. "Eine gewaltige Flotte hat nun einen Angriff auf Cyberstan und die umliegenden Planeten begonnen. Höllentaucher, haltet diese unprovozierte Invasion zurück. Der Kampf geht weiter!"

Um euch weiter in den Kampf zu bringen, veröffentlicht Helldivers II am 11. April eine neue Premium-Kriegsanleihe, wenn ihr also eure Medaillen verdienen wollt, Kadett, müsst ihr das Töten von Käfern für eine Minute beenden. Oder auch nicht, Super Earth braucht dich so oder so.