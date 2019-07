Iratus: Lord of the Dead steigt Ende Juli in Early-Access-Gruft hinab

Daedalic hat uns diese Woche den Early-Access-Starttermin von Iratus: Lord of the Dead verraten. Das düstere Fantasy-Rollenspiel des russischen Entwicklers Unfrozen startet auf dem PC (Steam) am 24. Juli. Im Spiel stehen 16 untote Untergebene bereit, die wir teilweise aus den Überresten unserer sterblichen Feinde heraufbeschwören oder zusammennähen. Mit dem Obernekromant Iratus haben wir uns bereits Anfang des Jahres auf einer Studiotour beschäftigt, falls euch Spiele wie Darkest Dungeon gefallen, könnt ihr ruhig mal einen Blick hineinwerfen.

