Iratus: Lord of the Dead ist Daedalics begehrtester Steam-Launch

Die Hamburger Entwicklerschmiede Daedalic Entertainment tritt seit vielen Jahren als eigenständiger Publisher auf und nimmt mittlerweile auch externe Projekte bei sich auf, die sie von Deutschland aus vermarkten. Beim neuen Strategie-Rollenspiel des russischen Entwicklers Unfrozen - Iratus: Lord of the Dead - scheint das auf Anhieb angeschlagen zu haben.

Wie uns der Publisher heute mitteilte, konnte der Titel in den USA, Russland und China gute Verkäufe erzielen, was den fiesen Nekromanten direkt zum "stärksten Steam-Release" des Publishers macht. Das ausschlaggebende Kriterium ist laut der offiziellen Pressemitteilung die verkaufte Stückzahl am ersten Verkaufstag, die aber nicht kommuniziert wurde. Iratus: Lord of the Dead kostet auf Steam mit Rabatt aktuell 22,49 Euro und hat insgesamt ausgeglichene Kritiken erhalten. Wir haben noch Review am Start, können euch aber einen Vorschaubericht anbieten.

"Trotz der immensen Release-Dichte auf Steam konnten wir Spieler weltweit vom rundenbasierten Fantasy-RPG mit Roguelike-Elementen überzeugen", schreibt Carsten Fichtelmann, CEO von Daedalic Entertainment. "Damit beweisen wir einmal mehr, dass ein deutscher Publisher Spiele mit einer durchdachten Marketing- und PR-Strategie zu internationalem Erfolg treiben kann."

In Deutschland schnitt Iratus: Lord of the Dead laut Daedalic "unter dem üblichen Marktanteil" ab. Das Game steht seit gestern im Early Access auf Steam bereit, wann die Veröffentlichung erfolgt, wissen wir noch nicht.