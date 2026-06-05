Iraola kündigte offiziell als Liverpool-Trainer für zwei Saisons an: "Ich will noch einer von euch werden"

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Liverpool FC hat offiziell Andoni Iraola als neuen Trainer bekannt gegeben. Der spanische Trainer wechselt von Bournemouth, sehr zum Missfallen der Fans, zu Liverpool, unterschreibt einen Zweijahresvertrag und ersetzt Arne Slot, der vom Verein entlassen wurde, nachdem er ein Jahr nach seinem Sieg den fünften Platz in der Premier League belegte.

"Ich kann nur sagen, dass ich ein weiterer von euch werden möchte, ich will mir das Recht verdienen, einer von euch zu sein, damit wir alles gemeinsam genießen können", sagte Iraola in seiner Präsentation und beschrieb: "Man braucht nicht viele Dinge, um von Liverpool angezogen zu werden. Liverpool ist Liverpool."

"Offensichtlich die Atmosphäre, die Fans, der Verein, die Spieler, die Chance für mich, Top-Spieler zu trainieren, die Chance, um Titel zu kämpfen. Ich denke, es kann nicht attraktiver sein als das. Es ist schwer, sie zu finden. Also, ich freue mich wirklich darauf, anzufangen."

Glauben Sie, dass Iraola, das relativ unerfahren ist, das Team verbessern und es wieder zu einem Titelanwärter in England und Europa machen kann?