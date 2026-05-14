"Irans Flagge wird gehisst und verteidigt" bei der Weltmeisterschaft: Große Party mit Fußballern trotz Unsicherheit

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Die Teilnahme Irans an der Weltmeisterschaft 2026 wurde viele Monate lang nach Beginn des Krieges gegen Israel und die Vereinigten Staaten am 28. Februar in Frage gestellt. Der Konflikt, der sich auf den Rest des Nahen Ostens erstreckte, ist nicht vorbei, und trotz der angespannten Beziehungen zwischen Iran und den Vereinigten Staaten wird das iranische Team in die USA reisen, um ihre WM-Spiele zu bestreiten.

Zumindest ist das die Erwartung, nachdem gestern eine riesige Party auf den Straßen von Teheran stattfand, bei der Tausende von Menschen auf den Enqelab-Platz gingen, um die Fußballspieler und die Trikots für die Weltmeisterschaft zu sehen, die auf der Party enthüllt wurden. Mehdi Taj, Präsident des iranischen Fußballverbands, sagte: "Unabhängig vom Ergebnis möge Irans Flagge dort gehisst und verteidigt werden" (über Al Jazeera).

"Das ist der beste Abschied in den letzten vier WM-Kampagnen. Die Spieler sind mit dem Volk, und die Menge steht mit der Würde, Ehre und Stärke des Landes", fügte Taj hinzu, der vor einigen Wochen auf dem Weg zu einem FIFA-Treffen am kanadischen Flughafen die Einreise verweigert wurde, weil er ein ehemaliges Mitglied der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) ist, die in Kanada als Terrororganisation gelistet ist, sowie in den USA.

Es herrscht weiterhin Unsicherheit, und der Iran hat die Teilnahme an einem Sportwettbewerb in einem Land, mit dem es im Krieg steht, mehrfach infrage gestellt, aber die FIFA hat darauf bestanden, dass der Iran gehen wird, und ihre Anträge abgelehnt, ihre WM-Spiele nach Mexiko zu verlegen, das gemeinsam mit Kanada die Weltmeisterschaft ausrichtet. "Die FIFA hat Versprechen gemacht, und hoffentlich führen diese Versprechen zu Ergebnissen, und die Spieler erhalten ihre Visa rechtzeitig", sagte Hedayat Mombeini, Generalsekretär des Fußballverbands, in einem staatlichen Fernsehen und sagte, sie hätten die außergewöhnlichen Visa noch nicht erhalten, die Spieler und Mitarbeiter für die Einreise erhalten werden.