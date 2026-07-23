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Der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran hat erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft, und obwohl derzeit nur wenige Länder am Krieg um die Straße von Hormus beteiligt sind, bedeutet das nicht, dass keine weiteren geopolitischen Interessen auf dem Spiel sind, abgesehen vom Seehandel durch die Straße sowie dem Transport von Treibstoff und Energie.

Laut anonymen Quellen, die mit Reuters sprachen, erwecken Irans jüngste gezielte Drohnenangriffe auf CIA-Einrichtungen den Verdacht, dass solche Informationen sowie technologische Unterstützung aus Russland stammen könnten. Offenbar werden die "Wirksamkeit und scheinbare Präzision der Angriffe" sowie Russlands umfangreiche technische Unterstützung für den Iran als mögliche Beweise für ein verdecktes Bündnis angesehen.

Seit Beginn des Krieges wurden im März mindestens zwei CIA-Einrichtungen angegriffen: Eine davon war die CIA-Station in Saudi-Arabien, die sich innerhalb der US-Botschaft in Riad befand, und die andere im Osten des Irak. Einige Quellen gaben an, dass auch andere CIA-Einrichtungen angegriffen worden seien, gaben jedoch keine Details bekannt.