Iran will Gegenvorschlag in laufenden Atomgesprächen vorlegen Teheran wehrt sich gegen das Angebot der USA und strebt umfassendere Zugeständnisse an, bevor die Sanktionen aufgehoben werden.

Der Iran bereitet sich darauf vor, den Vereinigten Staaten über den Oman einen überarbeiteten Nuklearvorschlag vorzulegen, nachdem dieser das jüngste Angebot Washingtons abgelehnt hat, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, am Montag.



"Der Vorschlag der Vereinigten Staaten ist für uns nicht akzeptabel. Es war nicht das Ergebnis früherer Verhandlungsrunden. Wir werden unseren eigenen Vorschlag der anderen Seite über den Oman vorstellen, sobald er fertiggestellt ist. Dieser Vorschlag ist vernünftig, logisch und ausgewogen", sagte Baghaei. Dies unterstreicht die anhaltende Pattsituation, in der der Iran mehr wirtschaftliche Vorteile und eine Rücknahme der Beschränkungen für die Urananreicherung fordert. Auch das Außenministerium bekräftigte seine Forderung nach internationalem Druck auf Israels Atomwaffenarsenal und warnte vor einer Einmischung. Esmaeil Baghaei // Shutterstock