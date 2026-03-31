Iran warnt, dass US-Bodentruppen im zweiten Monat des Konflikts in den zweiten Monat "in Brand gesetzt werden" würden

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Iran hat gewarnt, dass alle US-Bodentruppen, die ins Land einmarschieren, "in Brand gesetzt werden", da der Konflikt mit Washington und Israel in seinen zweiten Monat eintritt.

Mohammad Bagher Ghalibaf sagte, Teheran sei bereit, auf jede Entsendung amerikanischer Streitkräfte energisch zu reagieren, und warf den USA vor, einen Landangriff vorzubereiten und gleichzeitig Verhandlungen zu führen.

Die Warnung erfolgt, während Trump seine Rhetorik weiter eskaliert, obwohl er Fortschritte in den Gesprächen behauptet. Der US-Präsident sagte, Washington führe "ernsthafte Gespräche" mit dem, was er als eine "vernünftigere" Führung in Teheran bezeichnete, drohte aber, Irans Energieinfrastruktur zu zerstören, falls nicht bald ein Abkommen erzielt wird oder die Straße von Hormus nicht wieder geöffnet wird.

Trump hat außerdem angedeutet, dass die Kontrolle über Irans Ölressourcen ein zentrales Ziel ist, was weitere Bedenken hinsichtlich einer möglichen Eskalation aufwirft.

Unterdessen deuten Berichte darauf hin, dass das US-Verteidigungsministerium Pläne für mögliche Bodenoperationen vorbereitet, die Wochen dauern könnten und sowohl Spezialeinheiten als auch konventionelle Truppen einbeziehen. Der Einsatz von Tausenden Marines an Bord der USS Tripoli in die Region hat die Befürchtungen verstärkt, dass sich der Konflikt erheblich ausweiten könnte.