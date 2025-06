Iran von US-Signalen zur Verschiebung der Sanktionen nicht überzeugt

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten und den Iran . Das iranische Außenministerium hat am Montag erklärt, dass es noch keine spürbare Änderung in der Position der USA in Bezug auf die Aufhebung der Sanktionen gesehen hat, was Zweifel am Fortschritt der laufenden Verhandlungen über sein Atomprogramm aufkommen lässt.

Während Oman weiterhin als Vermittler fungiert und der diplomatische Austausch andauert, bleiben wichtige Meinungsverschiedenheiten, insbesondere über die Urananreicherung, ungelöst. Es bleibt abzuwarten, wie weit eine der beiden Seiten bereit ist, zu gehen, um die Lücke zu schließen, also bleiben Sie dran für weitere Updates.