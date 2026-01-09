Iran schottet sich von der Welt ab, Proteste breiten sich aus und Khamenei gibt eine deutliche Warnung aus

HQ

Der Iran wurde am Freitag nahezu isoliert, nachdem die Behörden den Internetzugang gesperrt und die Kommunikation landesweit unterbrochen hatten, um die schwerwiegendste Protestwelle seit Jahren einzudämmen, die durch wirtschaftlichen Zusammenbruch und wachsende öffentliche Wut ausgelöst wurde.

In einer Fernsehansprache warf Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei den Demonstranten vor, ausländischen Interessen zu dienen, und machte Präsident Donald Trump direkt für das, was er als orchestrierte Gewalt gegen öffentliches Eigentum bezeichnete, verantwortlich. Er warnte, dass der Staat keine Unruhen dulden werde, die von dem, was er "Söldner für Außenstehende" nannte, verursacht werden.

Oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei // Shutterstock

Proteste, die wegen steigender Preise und des Zusammenbruchs des Rial begannen, haben sich seitdem auf alle Provinzen ausgebreitet, wobei Menschenrechtsgruppen Dutzende Todesfälle meldeten. Die staatlichen Medien zeigten Bilder brennender Fahrzeuge, beschädigter Banken und U-Bahn-Stationen, während Beamte Szenen in einigen Städten als schlachtfeldähnlich bezeichneten.

Die Unruhen haben auch Risse jenseits der iranischen Grenzen offengelegt. Exilierte Oppositionsfiguren forderten die Iraner auf, weiter zu protestieren, doch Trump distanzierte sich von monarchistischen Führern im Ausland, was Unsicherheit in Washingtons Haltung signalisiert, auch wenn Teheran die Krise als ausländische Einmischung darstellt.

Mit den internationalen Sanktionen, die gegen Irans Atomprogramm wieder verhängt wurden, und einer Inflation, die über 40 % liegt, sieht sich die Regierung nun einer volatilen Mischung aus wirtschaftlicher Not und politischem Widerstand gegenüber. Während die Behörden darauf bestehen, dass friedliche wirtschaftliche Beschwerden berechtigt sind, deuten die umfassende Kommunikationsausfälle und die starke Sicherheitsmaßnahmen auf Befürchtungen hin, dass die Proteste weiter eskalieren könnten.