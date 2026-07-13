Iran und die Vereinigten Staaten nehmen die Feindseligkeiten über die Straße von Hormus und Nachbarländer wieder auf

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Der vor einigen Wochen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran erzielte fragile Waffenstillstand scheint nach der Bestätigung von Angriffen Irans auf Handelskonvois in der Straße von Hormus an diesem Wochenende vollständig zerbrochen zu sein, während die Iraner den Vereinigten Staaten vorwarfen, zuerst zugeschlagen zu haben.

Iran setzt zudem seine frühere Drohung um, Nachbarländer mit US-Stützpunkten anzugreifen. Es wurde berichtet, dass vor weniger als zwei Stunden der Flughafen Sana'a (Jemen) eine seiner Start- und Landebahnen unbrauchbar gemacht hat, um eine Landung eines iranischen Flugzeugs zu verhindern. Es gibt auch Berichte von den Bahrain Defence Forces, die angeben, dass ihre Luftabwehrsysteme heute früh mehrere iranische Raketen- und Drohnenangriffe abgefangen und zerstört haben.

Die Folgen der Wiederaufnahme des Konflikts waren unmittelbar: Die Schifffahrt durch die Straße von Hormus ist praktisch wieder zum Erliegen gekommen, und die Energiemärkte glauben, die Energiekrise werde erneut aufflammen, obwohl in diesem Fall "der Konsens bleibt, dass ein Abkommen auf dem Tisch liegt, obwohl, natürlich ist der Zeitpunkt eines solchen Abkommens heute Morgen deutlich unsicherer", sagte Jane Foley, Leiterin der Währungsstrategie bei der niederländischen Bank Rabobank, gegenüber Reuters.