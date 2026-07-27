Iran und die Vereinigten Staaten halten den Waffenstillstand aufrecht, trotz 'nicht zugeordneter' Angriffe auf Nachbarländer

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Nach Donald Trumps sofortiger Anordnung, die Angriffe an diesem Wochenende zu stoppen, nach Konsultationen mit den ranghöchsten Generälen des Landes, hat Iran auch einen vorläufigen Waffenstillstand bezüglich US-Militärbasen im Nahen Osten aufrechterhalten. Diese 'Waffenstillstellung' (die jederzeit wieder aufgenommen werden könnte) hat jedoch andere, kleinere Fronten in benachbarten Gebieten und Ländern wieder geöffnet.

Saudi-Arabien hat (laut Reuters) berichtet, dass es mehrere Drohnen abgeschossen hat, die Ölanlagen im Land angreifen, die von pro-iranischen bewaffneten Gruppen aus dem Irak gestartet und kontrolliert werden. Gleichzeitig wurden kurdische Lager im Norden des Irak (im Einklang mit US-Interessen) von Drohnen unbekannter Herkunft angegriffen. Schließlich behaupteten die Huthis, Irans Verbündete im Jemen, Transitpunkte angegriffen zu haben, die zum Transport von Öl zum saudischen Ölhafen Yanbu am Roten Meer dienten, als Vergeltung für das, was sie als saudische Drohnenvorstöße in den jemenitischen Luftraum bezeichneten.

Diese Feindseligkeiten nutzen das Klima regionaler Instabilität aus, um ihre eigenen einseitigen Interessen zu verfolgen, und stehen in keinem Zusammenhang mit dem Konflikt in der Straße von Hormus. Dank dieser "Ruhepause" zwischen den beiden kriegführenden Mächten ist der Preis für ein Fass Brent-Rohöl unter 90 Dollar gefallen, und die Märkte begrüßen Trumps Entscheidung, die Luftangriffe einzustellen. Obwohl die diplomatischen Kanäle weiterhin offen sind, hat Iran bereits erklärt, dass es "kein neues Abkommen anstrebt".