Iran trifft europäische Mächte vor neuen US-Gesprächen

Die neuesten Nachrichten über den Iran . Iranische Beamte werden am Freitag in Rom Gespräche mit Frankreich, Großbritannien und Deutschland führen, um die europäischen Positionen vor einer neuen Runde der Atomgespräche zwischen den USA und dem Iran an diesem Wochenende zu bewerten.

Diese Treffen folgen auf zunehmende Spannungen wegen der Sanktionen und des iranischen Atomprogramms, da Teheran prüft, ob Europa eine Wiedereinführung der UN-Sanktionen im Laufe des Jahres unterstützen könnte. Natürlich gab es anfängliches Zögern in Europa.

Letztendlich entschieden sich die Diplomaten jedoch dafür, die Kanäle offen zu halten und die Bedingungen für ein mögliches künftiges Abkommen zu klären. Die Annäherung des Iran folgt auch auf die jüngsten Gespräche mit Russland und China, da er an mehreren Fronten diplomatisch manövriert.