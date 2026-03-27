Iran signalisiert Offenheit gegenüber Spanien bezüglich des Hormuz-Transits

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Iran hat erklärt, er sei offen für Bitten Spaniens bezüglich eines Transits durch die Straße von Hormus, was offenbar eine seltene diplomatische Zugeständnis an einen Staat der Europäischen Union darstellt.

"EILMELDUNG: Iran betrachtet Spanien als ein Land, das sich dem Völkerrecht verpflichtet hat, und zeigt daher Bereitschaft für jede Anfrage aus Madrid.#StraitofHormuz", teilte die iranische Botschaft in einem Beitrag in den sozialen Medien mit.

Teheran hat angedeutet, dass "nicht feindliche Schiffe" weiterhin passieren dürfen, wenn sie mit den iranischen Behörden koordinieren – eine Haltung, die es bereits einigen Tankern aus Ländern wie Thailand und Malaysia ermöglicht, sicher zu transitieren.

Der spanische Außenminister José Manuel Albares spielte die Bedeutung der iranischen Erklärung herunter und sagte, Madrid habe das konkrete Angebot nicht gesehen. Er bekräftigte Spaniens Unterstützung für Sanktionen gegen den Iran und forderte Deeskalation, Diplomatie und ein Ende der Feindseligkeiten im Nahen Osten.

Spaniens direkte Belastung für die Krise bleibt aufgrund seiner relativ kleinen Tankerflotte begrenzt, mit nur wenigen Schiffen, die in der Nähe des Golfs operieren. Die umfassendere Störung globaler Lieferketten und Energiemärkte sorgt jedoch weiterhin für Besorgniserregungen in ganz Europa, während Regierungen mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen.