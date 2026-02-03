Iran signalisiert Bereitschaft für Nukleargespräche mit den USA

HQ

Irans oberster Diplomat, Abbas Araghchi, hat angedeutet, dass Teheran bereit ist, Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten über sein Atomprogramm aufzunehmen, da beide Länder Berichten zufolge später in dieser Woche hochrangige Gespräche in Istanbul planen. Die Ankündigung erfolgt vor dem Hintergrund einer wachsenden militärischen Machtdemonstration Washingtons, einschließlich des Einsatzes von Kriegsschiffen und Flugzeugen in der Golfregion.

Bei einem Besuch des Schreins von Ayatollah Khomeini betonte Araghchi, dass Iran stets offen für Diplomatie gewesen sei, "vorausgesetzt, es gebe gegenseitigen Respekt und Berücksichtigung der Interessen." Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, die Regierung prüfe die Details des Verhandlungsprozesses und hoffe, in den kommenden Tagen die Vereinbarungen abzuschließen.

Abbas Araghchi // Shutterstock

Der US-Gesandte Steve Witkoff wird voraussichtlich am Freitag Araghchi treffen, zusammen mit Vertretern mehrerer arabischer und muslimischer Länder, darunter Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten. Die Gespräche wären das erste direkte Engagement zwischen Washington und Teheran seit dem vergangenen April, kurz vor einem kurzen Krieg im Juni mit Angriffen auf iranische Nuklear- und Raketenanlagen.

Der militärische Aufbau hat die Befürchtungen über eine mögliche Eskalation genährt, wobei Iran warnt, im Falle von Angriffen gegen Israel zurückzuschlagen. Präsident Donald Trump hat signalisiert, dass er ein neues Atomabkommen anstrebt, das Irans Urananreicherung einschränken und das ballistische Raketenprogramm stoppen würde, während gleichzeitig die Möglichkeit eines umfassenderen Regimewechsels erhöht wird. Dennoch bleiben die Spannungen hoch, da beide Seiten unter Druck stehen, einen Konflikt zu vermeiden, der größere Unruhen in der Region auslösen könnte...