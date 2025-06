Iran schließt Waffenstillstandsgespräche inmitten israelischer Bombardierung aus

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Iran . Während sich der Konflikt zwischen Israel und dem Iran verschärft, haben iranische Beamte am Sonntag regionale Vermittler darüber informiert, dass sie keine Waffenstillstandsgespräche führen werden, bis ihre militärische Reaktion abgeschlossen ist.

"Die Iraner haben die katarischen und omanischen Vermittler darüber informiert, dass sie erst dann ernsthafte Verhandlungen führen werden, wenn der Iran seine Reaktion auf die israelischen Präventivschläge abgeschlossen hat", erklärte ein Beamter, der wegen der heiklen Natur der Situation anonym bleiben wollte.

Die Nachricht (via Reuters), die über diplomatische Kanäle in Katar und Oman verbreitet wurde, spiegelt die Haltung des Iran wider, einen Dialog zu verweigern, während er unter Beschuss steht. Israels Angriffe haben wichtige iranische Ziele schwer getroffen, was den Iran dazu veranlasste, weitere Vergeltungsmaßnahmen vorzubereiten.