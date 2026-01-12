Iran öffnet Gespräche mit den Vereinigten Staaten, nachdem Trump vor "sehr starken militärischen Optionen" gewarnt hat

HQ

Iran signalisierte am Montag, dass er offen für Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten sein könnte, während Präsident Donald Trump warnte, dass Washington militärische Optionen im Zuge einer zunehmenden Niederschlagung von regierungskritischen Protesten abwägt. Außenminister Abbas Araghchi sagte, Gespräche seien nur "auf der Grundlage des Respekts" möglich, und distanzierte Teheran von Trumps Behauptung, ein Treffen werde bereits arrangiert. Iranische Beamte bestanden darauf, dass die Unruhen trotz anhaltender Demonstrationen und eines Internetausfalls in weiten Teilen des Landes unter Kontrolle seien.

Donald Trump // Shutterstock

"Iran hat angerufen, sie wollen verhandeln"

Im Gespräch mit Reportern an Bord der Air Force One sagte Trump, Teheran suche Gespräche, deutete aber an, dass die Diplomatie zusammenbrechen könnte, falls die Gewalt weitergeht. "Das Treffen wird eingerichtet", sagte er. "Iran hat angerufen, sie wollen verhandeln. Aber wir müssen vielleicht handeln wegen dem, was vor dem Treffen passiert." Trump argumentierte, die iranische Führung stehe unter Druck, und fügte hinzu: "Ich denke, sie sind es leid, von den Vereinigten Staaten verprügelt zu werden."

"Wir betrachten es sehr ernst."

Auf die Frage, ob die Niederschlagung der Proteste eine rote Linie überschritten habe, sagte Trump, die militärische Intervention werde aktiv überprüft. "Wir betrachten das sehr ernsthaft, das Militär betrachtet es", sagte er. "Und es gibt ein paar Optionen." Er sagte außerdem, er plane, mit Elon Musk über die Wiederherstellung des Internetzugangs im Iran über Starlink zu sprechen, nachdem die Behörden die Kommunikation eingestellt hatten, um Unruhen einzudämmen.

Teheran lehnt Drohungen ab und besteht auf Souveränität

Araghchi warf Washington Einmischung vor und warnte davor, Proteste oder Menschenrechte als Rechtfertigung für Gewalt zu nutzen. "Keine Regierung hat das Recht, mit militärischer Intervention unter dem Vorwand von Protesten oder Menschenrechten zu drohen", sagte er und fügte hinzu, dass Iran keinen Krieg wolle, aber auf jede Aggression voll reagieren werde.

Gespräche, die von Misstrauen getrübt sind

Ein Weg zu Verhandlungen bleibt ungewiss, da die oberste Führung Irans keine öffentlichen Anzeichen zeigt, Gespräche mit Trump zu unterstützen, insbesondere nach US- und israelischen Angriffen auf iranische Nuklearanlagen im vergangenen Jahr. Da die Proteste andauern und Washington seine Rhetorik verschärft, scheint die Diplomatie von zunehmenden Spannungen und dem Risiko, dass der Dialog in Konfrontationen übergeht, überschattet.