Iran lehnt den Waffenstillstand ab, da Trump warnt, das Land könnte "ausgelöscht" werden

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Iran hat einen Vorschlag für einen vorübergehenden Waffenstillstand abgelehnt und stattdessen auf ein dauerhaftes Ende des Konflikts zwischen den Vereinigten Staaten und Israel bestanden.

Laut staatlichen Medien reagierte Teheran auf einen von Pakistan vermittelten Vorschlag mit einer Reihe von Bedingungen, zu denen die Aufhebung der Sanktionen, die sichere Passage durch die Straße von Hormus und die Verpflichtung zum regionalen Wiederaufbau gehören.

Unterdessen hat Trump eine harte Linie gezogen und gewarnt, dass Iran "ausgeschaltet" werden könnte, falls er eine Frist am Dienstag nicht einhält. Er skizzierte mögliche groß angelegte Angriffe auf Infrastruktur wie Kraftwerke und Brücken und wies Bedenken hinsichtlich humanitärer Folgen zurück.

Die Straße von Hormus bleibt natürlich ein kritischer Druckpunkt. Seit der effektiven Schließung nach Anschlägen Ende Februar haben die globalen Energiemärkte die Auswirkungen gespürt, mit steigenden Ölpreisen und wachsendem politischem Druck in Washington.