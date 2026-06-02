Iran lässt seinen besten Spieler aus dem WM-Kader wegen Illoyalität gegenüber dem Regime außen vor

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Kaum eine Woche vor Beginn der Weltmeisterschaft scheint alles klar, dass Iran am Wettbewerb teilnehmen und seine Spiele in den USA austragen wird, selbst im Kontext eines Krieges, der scheinbar ins Stocken geraten ist. Am Montag gab Iran seinen Kader für die Weltmeisterschaft bekannt, und es gibt eine schockierende Auslassung: Ihr Starstürmer Sardar Azmoun, der für Dubai vom UAE Pro League Club Shabab Al Ahli spielt, wurde außen vor gelassen... weil er dem iranischen Regime gegenüber Illoyalität gezeigt hat.

Der iranische Trainer Amir Ghalenoei hatte ihn laut ESPN bereits im März aus dem Team genommen, weil er in den sozialen Medien zusammen mit Mohammed bin Rashid Al Maktoum, dem Premierminister der VAE, auftrat, während Iran das Land im Krieg gegen die USA und Israel ins Visier nahm.

Azmoun, 31, hat seit seinem Debüt 2014 in 91 Länderspielen 57 Tore erzielt. Er war einer der wenigen iranischen Spieler, die eine erfolgreiche Karriere in Europa machten, spielte für Bayer Leverkusen und Roma, bevor er zu Shabab Al Ahli wechselte.

Iran-Kader für die Weltmeisterschaft 2026:

Torhüter:



Alireza Beiranvand (Traktor)



Hossein Hosseini (Sepahan)



Payam Niazmand (Persepolis)



Verteidiger:



Danial Eiri (Malavan)



Ehsan Hajsafi (Sepahan)



Saleh Hardani (Esteghlal)



Hossein Kanaani (Persepolis)



Shoja Khalilzadeh (Traktor)



Milad Mohammadi (Persepolis)



Ali Nemati (Narr)



Ramin Rezaeian (Dummkopf)



Mittelfeldspieler:



Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal)



Saeid Ezatolahi (Shabab Al-Ahli)



Mehdi Ghayedi (Al-Nasr)



Saman Ghoddos (Kalba)



Mohammad Ghorbani (Al-Wahda)



Alireza Jahanbakhsh (Dender)



Mohammad Mohebi (Rostow)



Amir Mohammad Razzaghinia (Esteghlal)



Mehdi Torabi (Traktor)



Aria Yousefi (Sepahan)



Stürmer:



Ali Alipour (Persepolis)



Dennis Dargahi (Standard-Lüttich)



Amirhossein Hosseinzadeh (Traktor)



Mehdi Taremi (Olympiakos)



Shahriar Moghanlou (Kalba)

