Iran gibt 2.000 Tote an, während die Proteste in die dritte Woche gehen

HQ

Etwa 2.000 Menschen wurden bei den landesweiten Protesten Irans getötet, sagte ein iranischer Beamter am Dienstag gegenüber Reuters, was das erste Mal ist, dass die Behörden seit dem Ausbruch der Unruhen vor mehr als zwei Wochen eine derart hohe Zahl der Todesopfer anerkennen. Die Zahl umfasst Demonstranten und Mitglieder der Sicherheitskräfte, obwohl die Behörden keine Aufschlüsselung lieferten.

Der namenlose Beamte machte die von Behörden als Terroristen beschriebenen Personen für die Todesfälle verantwortlich und warf ihnen vor, Demonstrationen entführt zu haben, die mit dem Zusammenbruch der nationalen Währung begonnen hatten. Die Proteste haben sich seitdem zu einigen der schwerwiegendsten Herausforderungen für die geistliche Führung Irans seit Jahren ausgeweitet, befeuert durch zunehmende wirtschaftliche Noten.

Iran // Shutterstock

Die Unruhen entstehen, während der internationale Druck auf Teheran zunimmt. US-Präsident Donald Trump kündigte Zölle von 25 Prozent auf Waren aus jedem Land an, das mit Iran Geschäfte macht, und warnte, dass weitere militärische Maßnahmen weiterhin eine Option seien.

Menschenrechtsgruppen sagen, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher sein könnte als die offizielle Schätzung und verweisen auf Hunderte bestätigter Todesfälle und mehr als 10.000 Festnahmen. Trotz des Ausmaßes der Unruhen stellen Analysten fest, dass es immer noch keine klaren Anzeichen für Spaltungen innerhalb des mächtigen iranischen Sicherheitsapparats gibt...