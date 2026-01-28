Iran richtet Mann hin, der wegen Spionage für Israel verurteilt wurde

HQ

Iran führte am Mittwoch die Hinrichtung von Hamidreza Sabet Esmaeilipour durch, nachdem dieser wegen Spionage für Israel verurteilt worden war, so das iranische Medienorgan Mizan.

Im April 2025 festgenommen, wurde Esmaeilipour beschuldigt, geheime Dokumente an den Mossad, den israelischen Geheimdienst, übergeben zu haben, und sein Urteil wurde durch rechtliche Verfahren des Obersten Gerichtshofs bestätigt.

Die Hinrichtung erfolgt inmitten von jahrzehntelangen Schattenkonflikten zwischen Iran und Israel, eine Rivalität, die sich in den letzten Jahren verschärft hat. Seit einer Konfrontation im Juni 2025, bei der israelische und US-Streitkräfte Irans Nuklearanlagen ins Visier nahmen, hat Teheran die Hinrichtungen von Personen, die der Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst beschuldigt werden, erheblich erhöht...