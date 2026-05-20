Iran droht, den Konflikt über die Region hinaus auszuweiten, falls die Vereinigten Staaten die Bombardierungen wieder aufnehmen

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Der Krieg zwischen Iran, den USA und Israel scheint einen neuen Wendepunkt zu erreichen. Seit Montag sendet Donald Trump Nachrichten, in denen er ausdrückt, dass er erwägt, Luftangriffe auf iranischen Boden wieder aufzunehmen, verschoben sie jedoch stets in letzter Minute, um Raum für Diplomatie zu schaffen. Außerdem sandte Teheran gestern am Dienstag über Pakistan einen Friedensvorschlag, in dem der sofortige Abzug der US-Truppen von den nahegelegenen Stützpunkten, ein sofortiges Ende des Konflikts (sowie Israels Offensive im Libanon) und die Abgabe der operativen Kontrolle über die Straße von Hormus gefordert wurden. Zum Zeitpunkt des Schreibens haben die Vereinigten Staaten auf diesen Vorschlag öffentlich nicht reagiert.

Iran scheint jedoch die Geduld mit den Drohungen des US-Präsidenten zu verlieren, und hat offen davon gesprochen, den Konflikt "über die Region hinaus" zu eskalieren, falls die Vereinigten Staaten Iran erneut angreifen. "Wenn die Aggression gegen Iran wiederholt wird, wird der versprochene regionale Krieg diesmal über die Region hinausgehen", erklärte die Revolutionsgarde in einem von den Staatsmedien veröffentlichten und von Reuters berichteten Kommuniqué. Laut der Nachrichtenagentur würde dies einen ausgeweiteten Angriff auf andere Länder im Nahen Osten bedeuten, in denen US-Stützpunkte sind.

Da der Konflikt stillsteht, gerät Trumps Position selbst innerhalb seiner eigenen Republikanischen Partei zunehmend unter Beobachtung, die seine Entscheidungen kaum noch verteidigen kann, da die Energiepreise explodieren und der durch den Konflikt blockierte Welthandel blockiert ist. Mit Blick auf die Zwischenwahlen und seiner Popularität auf einem historischen Tiefpunkt erscheinen die Aussichten auf einen siegreichen Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Iran-Krieg zunehmend gering.