Iran bestreitet Donald Trumps Behauptung, ein Friedensabkommen sei erzielt worden

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Während US-Präsident Donald Trump erneut behauptet, der Krieg im Iran neige sich dem Ende zu, entgegnet Teheran mit der Aussage, dass keine endgültige Entscheidung getroffen wurde, und kritisiert die USA dafür, ihre Strategie ständig zu ändern.

Im einen Moment droht Trump dem Iran mit sehr harten Angriffen und sagt, die USA würden die Kontrolle über die Insel Kharg übernehmen, andererseits bieten die USA dem Iran Frieden an. Die Streiks zwischen den beiden Ländern wurden diese Woche wieder aufgenommen, nachdem der im April eingeführte Waffenstillstand beendet wurde.

Die iranischen Staatsmedien haben über einige Details eines möglichen Friedensabkommens berichtet, aber Sky News berichtet, dass dies eher wie eine Wunschliste des Landes klingt als wie die Bedingungen, die wir am Ende des Krieges sehen werden. Dazu gehören: die Öffnung der Straße von Hormus, ein Plan zum Wiederaufbau der iranischen Wirtschaft, aufgehobene Sanktionen gegen Iran sowie die Freigabe eingefrorener Gelder und eine verzögerte Verhandlung über Irans Atomprogramm.

Da Trump seine jüngsten Angriffe in der Hoffnung auf ein Friedensabkommen abgesagt hat, besteht die Möglichkeit, dass bald beide Seiten an den Verhandlungstisch kommen, aber Iran kennt die Lage inzwischen und wird nicht jedes Mal zuspringen, wenn Trump einen neuen Deal fordert oder sagt, dass einer in Kraft ist.