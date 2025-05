HQ

Der neueste neue Sohn Iran und die Vereinigten Staaten . Wir wissen jetzt, dass der Iran sein Engagement für einen diplomatischen Dialog mit den Vereinigten Staaten bekräftigt hat, nachdem die letzte Runde der Atomgespräche, die ursprünglich für den 3. Mai geplant war, verschoben wurde.

Die Regierung deutete an, dass sie auf weitere Details des Vermittlers Oman wartet, um zu bestimmen, wann die Verhandlungen fortgesetzt werden könnten. Beamte betonten, dass der Iran weiterhin voll und ganz bereit sei, sich an zukünftigen Gesprächen zu beteiligen, so dass es abzuwarten bleibe, wann die Gespräche neu angesetzt würden.