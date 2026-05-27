Iran beendet die 88-tägige Blockade des globalen Internets, aber die Zensur bleibt bestehen

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Der Iran hat eine 88-tägige Blockade des globalen Internets überwunden. Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian gründete ein Cyberspace-Gremium, um über die Wiedereröffnung des globalen Internetzugangs im Land abzustimmen, und laut EFE standen am Dienstagnachmittag die globale Website und Internetdienste vom persischen Land aus zugänglich, selbst wenn die übliche Zensur weiterhin besteht (zum Beispiel kein WhatsApp, X oder Instagram, es sei denn, man nutzt ein VPN).

Der Iran verhängte nach dem US-amerikanischen und israelischen Angriff am 28. Februar einen Internetausfall, um Cyber-Spionage zu verhindern, kritische Infrastruktur während Kriegsbedingungen zu schützen und vor Cyberangriffen zu schützen. Eine ähnliche, aber kürzere Blockade fand ab dem 8. Januar nach den regierungskritischen Protesten statt.

Laut dem iranischen Kommunikationsminister Sattar Hashemi kostet der weltweite Internetausfall das Land etwa 30 Millionen Dollar pro Tag und betrifft 10 Millionen Arbeitnehmer, die von der digitalen Wirtschaft abhängig sind.

88 Tage später, mit Berichten, dass Iran und die Vereinigten Staaten auf das Ende des Konflikts hinarbeiten, gewährt Iran trotz bis heute anhaltender Angriffe seinen Bürgern und Unternehmen Zugang zum weltweiten Web. Davor stand im Iran nur ein Intranet mit lokalen Medien und Diensten wie Online-Schulen zur Verfügung. Heute ist Zugang zum globalen Internet verfügbar, aber viele Websites bleiben zensiert.