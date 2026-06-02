Irak stellt den ersten WM-Kader seit 40 Jahren auf, spielt am Donnerstag gegen Spanien

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Der Irak hat seine Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft bekannt gegeben, zum ersten Mal seit 40 Jahren seit Mexiko 1986 (damals verloren sie alle Spiele), und trifft auf starke Teams wie Frankreich, Norwegen und Afrikas wahre Meister Senegal, mit einer Mannschaft, die einige bekannte Gesichter aus dem europäischen Fußball umfasst: Ali Al-Hamadi aus Ipswich, Ali Jasmin aus Como (ausgeliehen bei Al-Najma), Aimar Sher vom norwegischen Sarpsborg oder der Jugendspieler von Manchester United, Zidane Iqbal.

Al-Hamadi erzielte im 2:1-Playoff-Spiel gegen Bolivien, das ihnen die Rückkehr in den Wettbewerb ermöglichte, zusammen mit dem erfahrenen Stürmer Aymen Hussein. Das Team wird vom australischen Trainer Graham Arnold geleitet, der zuvor Australiens Trainer bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar war.

Ein guter Test, um zu sehen, wie das Niveau des Iraks im Vergleich zur Elite bei der Weltmeisterschaft abschneidet, wird ein Freundschaftsspiel gegen die Favoriten Spanien am Donnerstag, den 4. Juni um 21:00 Uhr MES, 20:00 Uhr BST in La Coruña sein.

Irakische Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026:

Torhüter:

Fahad Talib (Al Talaba)

Jalal Hassan (Al-Zawraa)

Ahmed Basil (Al-Shorta)

Verteidiger:



Hussein Ali (Pogoń, Stettin)



Manaf Younis (Al-Shorta)



Zaid Tahseen (Pakhtakor)



Rebin Sulaka (Hafen)



Akam Hashem (Al-Zawraa)



Merchas Doski (Viktoria Plzeň)



Ahmed Yahya (Al-Shorta)



Zaid Ismail (Al-Talaba)



Frans Putros (Persib Bandung)



Mustafa Saadoon (Al-Shorta)



Mittelfeldspieler:



Amir Al-Ammari (Cracovia)



Kevin Yakob (AGF)



Zidane Iqbal (Utrecht)



Aimar Sher (Sarpsborg)



Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra)



Ahmed Qasem (Nashville SC)



Youssef Amyn (AEK, Larnaka)



Marko Farji (Venezia)



Stürmer:



Ali Jassim (Como)



Ali Al-Hamadi (Stadt Ipswich)



Ali Youssef (Apollon Limassol)



Aymen Hussein (Al-Karma)



Mohanad Ali (Dibba)

