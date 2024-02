iRacing wird nächsten Monat um Regeneffekte und nasse Oberflächen erweitert

HQ

Viele, viele, viele Jahre haben Sim-Racing-Fans nach Regen- und Wettereffekten in iRacing gedürstet, aber seit über 15 Jahren haben sich die Entwickler taub gestellt und stattdessen den Preis für jede einzelne Strecke und jedes einzelne Auto maximiert. Das Fehlen von nassen Oberflächen wird sich nun ändern, da das Spiel im nächsten Monat mit Wetter und Regen erweitert wird.

Kurz gesagt, hier sind einige der Hauptmerkmale:



Nasse Ideallinien (Fahren abseits der glatteren, traditionellen Ideallinie, um mehr Grip zu finden)



Dynamisch vorhergesagtes Wetter, statisches Wetter oder anpassbares Zeitleistenwetter



Historische Wetterdaten, die für die vorhergesagte Option verwendet werden



Verfügbar in Test-Sessions, KI-Rennen und Online-Serien-Events



iRacing Spotter und Crewchief halten Sie über Wetteränderungen und Reifenauswahl auf dem Laufenden



Keine "Dosen"-Pfützen



Aquaplaning



"Wir sind nur noch ein paar Wochen von der Veröffentlichung des Season 2/März-Builds entfernt, also lasst uns einen Blick darauf werfen, was enthalten sein wird. Dieses Update ist vollgepackt mit Verbesserungen, neuen Funktionen, großartigen neuen Inhalten und der ersten einer Reihe neuer Funktionen, die sich auf die Verbesserung von iRacing für neue Kunden konzentrieren. Zusammen mit dem Regen ist Season 2 2024 wirklich ein Meilenstein für den Dienst.

Das Tempest-System bietet ein Erlebnis, das mit nichts anderem in der Rennsimulation vergleichbar ist, und es kann einige Zeit dauern, bis sich iRacer richtig an das Feature gewöhnt haben. Um die Erwartungen zu erfüllen, ist es wichtig zu verstehen, dass der Regen in iRacing nicht so funktioniert, wie es Sim-Racer und Rennspieler in Rennvideospielen und Simcade-Rennspielen erlebt haben. Dies ist Regen, der auf die iRacing -Art gemacht wird; Eine realitätsgetreue dynamische Simulation der Vielzahl von physikalischen und Umweltfaktoren, die bei einem Rennen im Regen auftreten, und wie Wasser sowohl mit der Rennstrecke als auch mit den Reifen Ihres Rennwagens interagiert.

Ein Rennen im Regen kann anfangs kontraintuitiv sein, und um ein Regenrennen erfolgreich zu meistern, müssen Sie die Gewohnheiten verlernen, die Sie im Trockenen haben könnten. Obwohl Rennstrecken für Ihr Auge glatt erscheinen mögen, hat Asphalt eine raue Textur mit Spitzen und Tälern. Im Laufe der Zeit können die Spitzen durch wiederholten Verkehr abgenutzt und poliert werden. Im Trockenen ist das nicht besonders folgenreich, und Rennwagen sind in der Lage, sowohl polierte als auch unpolierte Bereiche effektiv zu befahren, was eine Ideallinie ermöglicht, die zu ihrem Fahrstil passt. Bei Nässe wird das Verhältnis zwischen polierten und unpolierten Bereichen der Strecke jedoch sehr folgenreich.

Wenn der Regen beginnt, eine Oberfläche zu bedecken, können die Bereiche der Strecke, die noch raue Unebenheiten aufweisen, das Wasser besser aufnehmen, da es sich zuerst in diesen niedrigen Tälern absetzt, bevor es sich füllt und zu einem rutschigen Film wird. Dieser rutschige Film auf der Oberfläche kann dazu führen, dass der Reifen den Halt verliert und ins Wasserflugzeug gerät. Allerdings sind die Unebenheiten der abgenutzten, stark befahrenen Ideallinie abgenutzt und es gibt weniger Platz für Wasser, das sich von der Oberfläche des Reifens verstecken kann. Das Endergebnis ist, dass die typische Ideallinie schneller glatter wird als der Rest der Strecke, und die Rennfahrer müssen Bereiche außerhalb der Linie suchen, um Grip für ihre Reifen zu finden.

Wenn der Regen nachlässt, empfehlen wir iRacern, sich zunächst mit einer Testsession oder mit unserer KI zu testen, bevor sie sich in ein Online-Rennen stürzen. Es gibt viele wirklich coole Möglichkeiten, wie Sie das Wetter konfigurieren können, angefangen von der vollständig dynamischen, auf der realen Welt basierenden Wettervorhersage, dem immer gleichen statischen Wetter für das Training und bestimmte Arten von Wettkämpfen bis hin zum Timeline-Wetter, das die Kraft von Jupiter mit einem vollständig anpassbaren Keyframe-für-Keyframe-Erlebnis in Ihre Hände legt. Wir werden auch einige großartige Serien in Woche 13 haben, die das Wetter nutzen und euch eine ungewertete Möglichkeit bieten, euch mit niedrigen Einsätzen vertraut zu machen und Spaß zu haben.

Sobald Woche 1 beginnt und der offizielle Wettbewerb beginnt, haben sich viele gefragt, wie es im gesamten Dienst eingesetzt werden soll. Grundsätzlich wird Tempest in allen Serien des Dienstes eingesetzt. Das bedeutet jedoch nicht, dass es in jeder Serie des Dienstes regnen wird. Das wird es nicht. Regen wird von unseren Serien-Admins für jede Serie aktiviert, je nachdem, ob die Autos die Funktion unterstützen und ob sie für das Wettbewerbsniveau geeignet ist. Um jedem die Möglichkeit zu geben, sich mit dem System vertraut zu machen, wird die Möglichkeit von Regen nur in ausgewählten Wochen aktiviert.

Es gibt zwar ein paar Serien, in denen Regen wahrscheinlich ist, aber für die meisten Serien, in denen Regen aktiviert ist, hängt es vom Sturmvorhersagesystem ab, ob es tatsächlich regnet oder nicht. Dieses System ist dynamisch und an das historische Wetter auf unseren vielen Rennstrecken auf der ganzen Welt gebunden. Die Teilnehmer werden die Vorhersage im Auge behalten wollen (die sichtbar sein wird), sollten aber wissen, dass es sich nur um eine Vorhersage handelt, und wir alle wissen, dass Mutter Natur ihren eigenen Kopf hat! Es kann sein, dass du in ein Rennen gehst, bei dem die Wahrscheinlichkeit von Regen hoch ist, mit dunklen Wolken, die sich am Horizont abzeichnen (du wirst sie sehen), und feststellen, dass Regen nie eintritt. Oder du nimmst an einem Rennen teil, bei dem die Regenwahrscheinlichkeit relativ gering ist, aber der Wind auf eine bestimmte Art und Weise zu wehen beginnt, und du siehst dich einem plötzlichen Sturm gegenüber. Je länger das Rennen, desto größer die Unsicherheit, daher müssen sich Langstreckenfahrer ihrer Umgebung bewusst sein."