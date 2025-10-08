iRacing Die Arcade-Demo wird nächste Woche veröffentlicht

HQ

Wie wir alle wissen, arbeiten Racing Studios und die Entwickler Original Fire Games (die derzeit zu iRacing gehören) an einem kommenden Arcade-Rennspiel für das etwas jüngere Publikum, das auf echten Autos und echten Strecken basiert, aber in eine Art Spielzeugauto verwandelt wurde, bei dem das Fahrerlebnis als einfach, aber unterhaltsam beschrieben wird. Nun haben wir auch erfahren, dass am 13. Oktober eine Demoversion des Spiels über Steam ausgerollt wird.

• Zugängliche Rennen für alle: Rennfahrer jeden Alters werden die Mischung aus verspielter Kunst und unterhaltsamer PhysikiRacing in Arcade genießen und den Spielern ein Fahrerlebnis bieten, das leicht zu erlernen, aber lohnend zu meistern ist.

• Baue dein Motorsport-Vermächtnis auf: Erklimme die Rennleiter, um Ressourcen und Boosts zu verdienen, die deine Ergebnisse verbessern, und baue dein Rennimperium von einer Hinterhofgarage zu einem kühnen, vollständig anpassbaren Palast auf.

• Offiziell lizenzierte Autos und Strecken: Von legendären Fahrzeugen wie dem Porsche 911 GT3 Cup bis hin zu Top-Strecken wie Imola und dem Autódromo Hermanos Rodriguez können echte Rennfans ihre Lieblingsautos und -strecken auf einzigartige Weise erkunden.

• Mehr Möglichkeiten, Rennen zu fahren: Tritt zusammen mit deiner Einzelspieler-Renndynastie in globalen Zeitrennen an und kämpfe um den höchstmöglichen Platz in der Bestenliste.