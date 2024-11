Ipswich Town steigt mit einem engagierten Wettkampfteam in die Welt des Esports ein

HQ

Erst gestern berichteten wir über die Nachricht, dass der saudi-arabische Al-Nassr in die Riege der Fußballvereine mit E-Sport-Abteilungen aufsteigt. Zu allem Überfluss können wir nun berichten, dass ein weiterer Fußballverein eine E-Sport-Mannschaft ins Leben gerufen hat.

Dieses Mal wird es jedoch das viel kleinere Ipswich Town sein, das seinen E-Sport-Vorstoß startet. Der mittlerweile Premier League -Kader, der nach rund zwei Jahrzehnten Abwesenheit in den englischen Spitzenfußball zurückgekehrt ist, hat einige Spieler verpflichtet, um ihn in der EA Sports FC Pro -Serie zu vertreten, die am EA Sports FC 25 gespielt wird.

Bei den beiden Neuzugängen handelt es sich um "Mark11" und "Stingray", die beide das Ispwich-Trikot anziehen und für das Team während der Qualifikation im Dezember und idealerweise bei der Meisterschaft im Frühjahr spielen werden.

Der Vorsitzende von Ipswich Town, Mark Ashton, sagte über den Einstieg in den E-Sport: "Wir erkennen die Welt des Esports als eine schnell wachsende Branche an und freuen uns sehr darauf, an einer hoffentlich sehr erfolgreichen ersten ePremier League-Saison für den Club beteiligt zu sein."