iPhone Air bleibt auf Lager, während die 17er-Serie ausverkauft ist

Es ist zur Tradition geworden, sich jeden Oktober auf neue iPhones zu freuen, und dieses Jahr ist da keine Ausnahme. Aber während das iPhone 17, 17 Pro und Pro Max schnell ausverkauft waren, ist der Newcomer iPhone Air immer noch für die sofortige Auslieferung am Launch-Tag verfügbar.

Berichten zufolge hat Apple in diesem Jahr nur etwa zehn Prozent der iPhone-Produktion dem Air-Modell gewidmet – ein vorsichtiger Schritt, der nun eher klug erscheint. Das Air scheint die Meinungen zu spalten: Sein Design wird weithin gelobt (und das zu Recht), aber seine bescheidene Akkulaufzeit bleibt eine Achillesferse, auf die viele immer wieder hinweisen. Die Tatsache, dass Apple sich dafür entschieden hat, einen MagSafe-Akku vorzustellen, der speziell für das iPhone Air entwickelt wurde, spricht Bände.

Rückblickend ist das Muster bekannt. Sowohl das iPhone mini als auch das Plus verzeichneten trotz anfänglicher Neugier und Begeisterung schleppende Verkäufe. Wenn es darauf ankommt, entscheiden sich die meisten Käufer entweder für das Standardmodell oder das voll ausgestattete Pro. Analysten warnen nun davor, dass Apple riskiert, die Geschichte mit einem weiteren "mittleren Kind" zu wiederholen, das Schwierigkeiten hat, sein Publikum zu finden.

Was hältst du vom iPhone Air – technisch schick, aber nicht inspirierend?