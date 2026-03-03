HQ

Apple hat das iPhone 17e vorgestellt, eine preisgünstigere Option für alle, die die neueste iPhone-Generation in die Hände bekommen möchten.

Zu den vielen guten Nachrichten gehört eine kratzfestere Keramikbeschichtung für das Display, die dreimal so widerstandsfähig ist wie der 16e. Das Display ist ein 6,1" Super Retina XDR mit einer neuen Antireflexbeschichtung, die HDR10, 1200 Nits Peak und eine Auflösung von 1170x2532 Pixel ermöglicht.

Neben einer "Aktionstaste" an der Seite, die auf verschiedene Arten verwendet und für verschiedene Aktionen eingerichtet werden kann, nutzt der 17e den neuen A19-Chip mit einem integrierten C1x-Modem, das doppelt so schnell wie der 16e und das darin eingebaute C1-Modem verspricht. USB-C-Laden liefert eine 50%-Ladung in 30 Minuten, und selbst die kleinste Version hat noch 256 GB Speicher. Der MagSafe bietet 15 Watt kabelloses Laden, fast doppelt so viel wie der 16e, und du bekommst jetzt auch e-SIM.

Die Kamera ist ein 48-MP-Hybrid mit einem 2x-Teleobjektiv, während der normale Hauptkameramodus 4K/60FPS-Video bietet und alle KI-Verbesserungen und Bearbeitungsfunktionen bietet, die man von einem modernen Mobiltelefon erwarten würde. Die 8GB/256GB NVMe-Speicherversion kostet 700 Euro, während die 512GB-Version 949 Euro kostet. Der 4005-mAh-Akku ist für 26 Stunden ununterbrochene Nutzung ausgelegt und wiegt nur 169 Gramm.