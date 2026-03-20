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Das iPhone 16e markierte eine willkommene, dringend benötigte Rückkehr zu einem preisgünstigeren Preis für Apple, einen Hersteller, der zunehmend die Idee eines Ökosystems statt eines spezifischen Produkts verkauft. Gerade aus diesem Grund gibt es mehr Gründe denn je, ein erschwingliches Apple-Produkt zu wählen, da so viele Vorteile im gesamten Portfolio einheitlich sind.

Genau aus diesem Grund ist der iPhone 17e in vielerlei Hinsicht ein absoluter Treffer für Apple. Sie können tatsächlich etwas auf die eingebauten Vorteile des Ökosystems zurückgreifen und so ein Smartphone mit offensichtlichen Schwächen und Schwächen schaffen, das aber zweifellos ein breites, breites Publikum ansprechen wird.

Okay, ästhetisch folgt der 17e der Designtradition der iPhone-14-Ära, was bedeutet, dass wir Dynamic Island nicht mehr bekommen werden. Es ist schade, dass man daran nicht vorbeikommt, denn es ist nicht nur eine Frage der Ästhetik (auch wenn der Unterschied zwischen einer sogenannten "Notch" und der kleinen Ausschnittspille minimal ist), sondern vielleicht noch wichtiger: Es ist eine Software-Tradition, hinterherhinkt die 17e absichtlich – genau das, was Apple nicht tun sollte.

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MagSafe ist endlich da!

Allerdings ist er IP68-zertifiziert, der Akku hält problemlos anderthalb Tage lang durch, es gibt Ceramic Shield 2 für Kratzfestigkeit, und jetzt gibt es MagSafe mit 15W kabellosem Laden... Endlich. Das ist entscheidend, und wir müssen nicht mehr Spaltenplatz verwenden, als dies als einen der größten Erfolge hier zu erkennen.

Apples A19-Chip liefert eine Sechs-Kern-CPU und eine Vier-Kern-GPU (zusammen mit einer dazugehörigen 16-Kern-Neural-Engine). Ich bezweifle ernsthaft, dass ein typischer 17e-Käufer sich um Leistungskennzahlen interessiert, und es ist vielleicht treffender zu sagen, dass man nie auf eine 17e warten muss, egal ob man Pokémon Sammelkartenspiel Pocket spielt, Fotos mit Nachbearbeitung macht oder Safari (oder Arc, wie ich es selbst tue) benutzt. Dies ist ein nahtloses Erlebnis und wird es höchstwahrscheinlich auch bleiben.

Außerdem gibt es anfangs 256 GB Speicher, was sicherlich willkommen ist, plus 8 GB RAM, was angesichts der aktuellen Situation von iOS ebenfalls passend erscheint. Ich möchte jedoch sagen, dass dieses 6,1" Super Retina XDR OLED-Panel mit 2532x1170 für meinen Geschmack absolut stabile Wiedergabe, Geschmeidigkeit und Sättigung liefert, ich aber keine Ausreden für die 60Hz machen werde. Nein, vielleicht wird es nicht jeder bemerken, aber für mich sind 90 Hz und sogar 120 Hz inzwischen einfach zur Norm geworden, und es gibt keine Entschuldigung dafür, dass Apple nicht mit der Zeit Schritt hält.

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Alles, was Apple als wesentlichen Teil der Benutzererfahrung betrachtet, ist hier enthalten.

Überraschenderweise ist die Kamera trotz nur eines einzigen Objektivs hier geradezu brillant. Es handelt sich um ein 48-Megapixel-Fusion-Objektiv mit f/1,6 und 2x optischem Zoom, und ich habe nach und nach gelernt, es ziemlich geschickt zu benutzen, teilweise dank der längeren Zeit mit einem iPhone Air. Ob es nun der allmähliche Wandel hin zur softwarebasierten Nachbearbeitung wie bei Google ist oder die kontinuierliche Feinabstimmung derselben Hardware über mehrere Generationen hinweg – dieses einzelne Apple-Objektiv ist außergewöhnlich vielseitig, und ich würde mich auch in schwierigen Situationen gerne darauf verlassen.

Die Bildwiederholrate von 60 Hz ist nervig, und das Fehlen von Dynamic Island ist ebenfalls ein großer Rückschlag, aber das Wichtigste ist, dass der 17e einen komfortablen Platz innerhalb der vier Wände des Ökosystems einnimmt und durch Funktionen wie MagSafe und den A19-Chip, der in Zukunft beide Apple Intelligence-Funktionen nutzen wird (falls sie jemals tatsächlich nützlich werden, genau wie die meisten anderen dedizierten KI-Suiten). Apple hat mit diesem budgetorientierten iPhone im Großen und Ganzen das Ziel getroffen.