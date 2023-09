iPhone 15 und 15 Pro wurden offiziell vorgestellt

HQ

Wie erwartet wurden während der jüngsten Veranstaltung von Apple zwei neue Telefone vorgestellt, vollgepackt mit kleinen, aber nicht unbedeutenden Upgrades, die sowohl Apple-Fans als auch Technik-Nerds begeistern und zufriedenstellen werden. In erster Linie haben wir USB-C, die wahrscheinlich am meisten erwartete Änderung, die jetzt für beide Modelle kommt. Neu ist auch, dass Dynamic Island jetzt auch auf dem Basismodell des iPhones verfügbar ist, das, wie Sie sich vielleicht erinnern, nur auf dem letztjährigen Pro-Modell verfügbar war.

Die Bildschirmgröße beträgt 6,1 Zoll oder 6,7 Zoll, wenn Sie sich für das Plus-Modell des iPhone 15 entscheiden, das ebenfalls eine Helligkeit von 2000 Nits hat und außerdem mit einer deutlich verbesserten 48-Megapixel-Kamera ausgestattet ist, die mit dem iPhone 14 mit nur 12 Megapixeln verglichen werden kann. Die Preise für das Telefon beginnen bei 799 US-Dollar und 899 US-Dollar für das Modell Plus.

Das iPhone 15 Pro war dasjenige, das die interessanteren Upgrades bot, nicht zuletzt ein völlig neues Design aus Titan, das das Gewicht des Telefons erheblich reduzieren soll. Der Rahmen ist außerdem dünner als je zuvor und die verfügbaren Bildschirmgrößen betragen 6,1 bzw. 6,7 Zoll für die Pro bzw. Pro Max. USB-C hat natürlich auch Einzug in das Pro-Modell gehalten, das ebenfalls eine neu gestaltete Stummschalttaste bietet.

Anstelle eines Schiebereglers ist es jetzt eine anpassbare Aktionsschaltfläche geworden, die für alle möglichen Dinge verwendet werden kann. Standardmäßig ist es jedoch immer noch stummgeschaltet. Die Änderungen setzen sich auch im Inneren mit dem neuen A17 Pro-Chip fort, der mit einem 3-nm-Prozess hergestellt wird, dem ersten der Welt nach Apple, der sowohl die Leistung als auch die Effizienz steigern soll.

Ihre neuronale Engine ist ebenfalls schneller geworden, doppelt so schnell, und der Prozessor selbst soll zehnmal schneller sein als sein Vorgänger, was auf dem Papier verrückt klingt. In ähnlicher Weise verfügt das Pro-Modell auch über einen dedizierten USB-C-Controller, der für bis zu 10 Gbit/s ausgelegt ist und Übertragungsgeschwindigkeiten ermöglichen sollte, die bis zu 20-mal schneller sind als bei früheren iPhone-Modellen.

Zu guter Letzt haben auch die Kameras mit einem brandneuen und größeren Sensor mit 48 Megapixeln und 120 mm Zoom einen großen Schub erhalten. Später in diesem Jahr wird es auch mit räumlichem Audio und Video aufnehmen, um eine schöne Integration mit dem kommenden Vision Pro zu ermöglichen. Der Preis scheint gleich zu bleiben, dh 999 US-Dollar für den Pro und 1.199 US-Dollar für den Pro Max. Beide Telefone können ab Freitag vorbestellt werden und die Auslieferung beginnt am 22. September.

Sie interessieren sich für eines der neuen iPhone-Modelle?