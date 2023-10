iPhone 15 soll Probleme mit Überhitzung haben

HQ

Seit der Markteinführung des iPhone 15 ist eine Woche vergangen, und diejenigen, die vorher bezweifelt haben, dass die neue Titankonstruktion in Kombination mit dem neuen Prozessor in der Lage sein würde, mit der Hitze umzugehen. Nun, sie scheinen gerechtfertigt worden zu sein. Denn jetzt gibt es Berichte über die Überhitzung des iPhone 15, insbesondere des Pro-Modells.

Sowohl in den sozialen Medien als auch in Apples eigenen Foren haben sich mehrere Benutzer darüber beschwert, dass ihr iPhone 15 Pro für kurze Zeit ungewöhnlich heiß wird, und das nicht einmal unbedingt unter anspruchsvollen Bedingungen. Marques Brownlee, der Typ, den die meisten von uns als MKBHD kennen, hatte einen Vorfall in einem Flugzeug, bei dem das Telefon beim Abspielen von Spotify extrem heiß wurde und in nur wenigen Minuten fünf Prozent des Akkus verbrauchte.

Andere haben das Gleiche berichtet, aber wenn es aufgeladen wird, scheint es hauptsächlich zu sein, wenn Menschen anspruchsvollere Apps und Spiele verwenden und Temperaturen in der Nähe von 41 Grad gemessen wurden. Was für die meisten Menschen ein bisschen zu heiß ist, um es zu halten. Via Reddit wurde auch ein Fall von aufgeblähtem Akku gemeldet, der natürlich lebensbedrohlich ist, aber bisher nur ein seltener Fall zu sein scheint (zum Glück).

Apple selbst hat sich bisher nicht zu den Problemen geäußert, verweist aber auf dessen Support-Seite. Dies ist auch nicht das erste Mal, dass beim Start ein größeres Problem mit dem iPhone entdeckt wird, was das Unternehmen in den meisten Fällen auch gut über Software-Updates in den Griff bekommen hat, sodass wir hoffen können, dass dies auch diesmal der Fall sein wird.

Hast du dir ein iPhone 15 Pro gekauft und festgestellt, dass es ungewöhnlich heiß wird?