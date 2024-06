iPad Magic Keyboard (2024)

HQ

Vielleicht ist es wichtig, es zuerst aus dem Weg zu räumen, dass es immer noch viele gibt, die das Gefühl haben, dass der Ansatz von Apple für das iPad-Ökosystem, und hier sprechen wir über alles, vom iPad-Betriebssystem bis zum zugehörigen Zubehör, ein wenig kompromittiert ist. Denn ja, während ein iPad Pro teuer ist und das Hinzufügen von Pencil Pro und einem Magic Keyboard es nur noch teurer macht, gibt es natürliche Einschränkungen, wenn Sie direkt von MacOS oder Windows kommen. Es gibt immer noch Aufgaben, die ein iPad entweder nicht oder weitaus umständlicher ausführen kann als ein herkömmlicher Laptop - so ist es einfach.

Aber gleichzeitig gibt es ein ziemlich großes Publikum auf der ganzen Welt, das es liebt, das iPad zu benutzen und es auch beruflich zu nutzen, und für sie hat Apple ein neues Magic Keyboard entworfen, das praktisch alle Einwände des Originals beseitigt. Der Ausgangspunkt für diesen Test ist daher, ob das neue Magic Keyboard eine solide Verbesserung für diejenigen ist, die bereits gerne ein iPad verwenden, und nicht, ob es auf magische Weise einige der Softwarebarrieren niederreißt, die das iPad daran hindern, ein MacBook zu werden.

Denn das neue Magic Keyboard ist in vielerlei Hinsicht ziemlich brillant. Zunächst einmal ist es mit etwas mehr als 660 Gramm statt knapp 700 Gramm etwas leichter und auch ein paar Millimeter dünner. Trotzdem gibt es einige coole neue Funktionen.

Zum Beispiel haben wir endlich Funktionstasten an der Spitze, die Drittanbieter seit Jahren auf ihren iPad-Tastaturen anbieten. Das bedeutet, dass Sie jetzt eine Escape-Taste, Medientasten und eine Lautstärkeregelung haben, ohne das Tablet selbst berühren zu müssen, was das Magic Keyboard sowohl in professionellen Szenarien als auch im täglichen Gebrauch unendlich nützlicher macht.

Darüber hinaus ist das neue Trackpad deutlich größer, wodurch es in allen Szenarien viel, viel leichter ist. Nein, es ist nicht auf Augenhöhe mit dem, was Sie auf einem MacBook oder einem konkurrierenden Laptop bekommen, aber es ist haptisch und jetzt groß genug, dass es sich nicht wie ein so großer Kompromiss anfühlt. Insgesamt erwecken die neuen Funktionstasten und das Trackpad den Eindruck, dass diesmal weniger Platz verschwendet wird, und zusammen mit einer Aluminiumoberfläche anstelle von Gummi auf dem vorherigen fühlt es sich auch schöner an.

Eine weitere gute Nachricht: Der Passthrough-USB-C-Anschluss gibt dem iPad Pro jetzt satte 35 W (schön und wahr) anstelle von etwas mehr als 20 W, was einen ziemlichen Unterschied macht.

Es kostet immer noch ein bisschen zu viel, 350 Pfund sind viel für ein Zubehör, aber zumindest haben sie nicht versucht, den Preis mit diesem Redesign zu erhöhen, und im Moment kosten sowohl das Neue als auch das Alte gleich. Der einzige wirkliche Kritikpunkt hier ist, dass man diese leicht verbesserte Magic Keyboard einfach nicht für eine ältere iPad Pro kaufen kann, nicht einmal die M2. Es ist fast kriminell. Das heißt, dies ist eine wesentliche Ergänzung für Ihr neues iPad, und dieses Mal hat Apple wirklich so ziemlich jeden Aspekt der Nutzung verbessert.