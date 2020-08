IOS-Bann: Epic Games ruft Fortnite-Fans zum "Kampf gegen Apple" auf

Fortnite hat nun ebenfalls Fahrzeuge bekommen, denn dank des neuen Joy-Ride-Updates dürfen die Heerschaaren an Spielern eine sonnige Spritztour wagen. Die vier...

Wer Fortnite von Anfang an verfolgt hat, der weiß sicher, dass dieses Spiel als kooperative Erfahrung gestartet wurde, die nicht sonderlich beliebt war. Der überaus...

Epic Games wird diese Woche eine sogenannte "Movie-Nite"-Funktion in Fortnite testen, das so ähnlich funktionieren wird, wie diese Konzerte, von denen wir immer hören....

Neue Inhalte in Fortnite online - Kapitel 2 Season 3

am 17. Juni 2020 um 11:48 NEWS. Von Ricardo C. Esteves

Sommerliche Temperaturen heizen nicht nur die Temperaturen in Deutschland auf, auch in Fortnite geht es jetzt wieder heiß her. Die neue Saison von Fortnite: Kapitel 2...