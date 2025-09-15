iOS 26 wird heute veröffentlicht und hier erfahren Sie, wann Sie es herunterladen können

HQ

Der September ist in der Regel eine sehr aufregende Zeit des Jahres für Apple -Benutzer, da dies normalerweise die Zeit ist, in der Apple das neueste Array seiner Geräte auf den Markt bringt und wir auch die jährliche große Software-Innovation erwarten können. Für 2025 ist dies iOS 26, und es kommt im Laufe des Tages.

Laut MacRumours wurde festgestellt, dass das Startdatum für iOS 26 für Indien der 15. September und der 16. September ist, was darauf hindeutet, dass das Debüt nach Anpassung der Zeitzonen gegen 18:00 Uhr BST/19:00 Uhr MESZ stattfinden wird.

Dies bedeutet nicht, dass das Update zu diesem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sein wird, da es stattdessen bedeuten kann, dass iOS 26 dann eingeführt wird, was bedeutet, dass Sie möglicherweise ein oder zwei Stunden warten müssen, bevor Sie in Ihrer Region auf das Update zugreifen können.

Was iOS 26 bieten wird, ist das wichtigste große Feature Liquid Glass, die neue Designphilosophie, die es den Benutzern ermöglicht, den Startbildschirm der iPhone-Geräte noch freier anzupassen. Hinzu kommen eine Verbesserung von Apple Intelligence, bessere Sicherheitsfunktionen, Verbesserungen von Wallet, Live-Übersetzung von Liedtexten, gespeicherte bevorzugte Maps -Routen und vieles mehr. Unnötig zu erwähnen, dass es ein ziemlich heftiges Update zu werden scheint.

Werbung: