IOIs 007 "sieht sehr cool aus", Project Fantasy "nicht bestätigt" ist Xbox-exklusiv

Gleich nach der Eröffnung des vierten Studios in Istanbul und kurz vor der Eröffnung eines fünften Büros in Brighton hatten wir die Gelegenheit, mit einigen IO Interactive-Mitgliedern auf dem Gamelab Barcelona 2023 zu sprechen, ein Jahr nachdem das dänische Unternehmen seine dritte Niederlassung in Katalonien eröffnet hatte.

Jetzt, wo das Gespräch mit IOI jahrelang bedeutete, über Hitman zu sprechen, kamen dieses Mal ihre beiden anderen, noch unter Verschluss gehaltenen Projekte von Tag zu Tag näher. Und speziell Project Fantasy, das bereits 2021 mit Xbox in Verbindung gebracht wurde, sah Anfang dieses Sommers, wie die Übernahme von Activision seine zukünftige Veröffentlichung unter dem Xbox Games Studio-Logo so gut wie bestätigte oder durchsickern ließ.

HQ

"Eigentlich nicht viel, denn das ist nicht unsere Domäne", sagt Core-Engine-Programmierer Álvaro Fernández auf die Frage, was sie uns darüber sagen könnten, dass das Spiel plattformspezifisch oder exklusiv ist. "Das ist auch etwas, bei dem es für uns nichts Klares gibt, also glaube ich nicht, dass ein Wort über Einzelheiten darüber herausgekommen ist, also können wir es nicht kommentieren."

"Ja, [es ist] ein Online-Multiplayer-RPG", bestätigt Senior Technical Executive Producer Cris Vega, "und wird wahrscheinlich wie jedes andere IOI-Spiel sein, wahrscheinlich auf Konsole und PC, aber nichts ist bestätigt, es ist noch einige Jahre bis zur Veröffentlichung, also ja".

"007 befindet sich in der Entwicklung, es sieht sehr cool aus", fügt Vega in Bezug auf das Spiel über den Geheimagenten hinzu, das zu diesem Zeitpunkt viel weiter entwickelt zu sein scheint. "Es wird die Geschichte des ersten Bonds erzählen und wie er zu dem Geheimagenten wird, der er ist, aber das ist es, was wir kommentieren können."

Keiner der Entwickler würde jedoch ein bestimmtes Fenster für die richtige Enthüllung jedes Spiels mitteilen, was nur natürlich ist, da dies nicht ihre Rolle im Unternehmen ist. Über das, was sie eigentlich tun, sprechen sie im Video aber sehr ausführlich, inklusive umfassender Erklärungen, wie die Glacier-Engine funktioniert, was sie besonders macht und wie sie zum Beispiel mit KI umgehen.

